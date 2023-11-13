Панарин оценил повторение рекорда «Рейнджерс» по длительности результативной серии

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после игры с «Коламбус Блю Джекетс» прокомментировал повторение рекорда России и клуба по длительности результативной серии в НХЛ.

«Честно говоря, для меня это очень много значит… Спасибо моим партнёрам и друзьям за поддержку», — приводит слова Панарина The Hockey News.

Напомним, в матче Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом он продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» повторил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:3, 1:0 в серии буллитов).