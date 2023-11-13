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Кожевников — о Панарине: надо радоваться, что у нас есть такая звезда в НХЛ

Кожевников — о Панарине: надо радоваться, что у нас есть такая звезда в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал успешную игру российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Это большое достижение для журналистов — вы считаете рекорды или не рекорды. Артемий здорово играет и получает от этого удовольствие — это главное. Такое естественно приятно для спортсмена. Панарин вообще классный игрок. Наверное, он превзойдёт этот рекорд. Он постоянно играет в большинстве. Надо радоваться, что у нас есть такая звезда в НХЛ», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 Б) Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом он продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» повторил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).

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