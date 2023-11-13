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Фетисов: рекорд Овечкина по голам в НХЛ будет самым громким событием в мировом спорте

Фетисов: рекорд Овечкина по голам в НХЛ будет самым громким событием в мировом спорте
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о влиянии вероятного рекорда капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ на мировой спорт.

«Я верю в Сашу. Он идёт к рекорду, который будет самым громкими событием не только в хоккее, но и в мировом спорте. Ещё пару лет назад я бы не поверил в то, что рекорд Гретцки может быть побит, но сейчас мы видим, что у Саши есть миссия, он понимает, что это даст ему совершенно другой статус, потому что быть вторым, конечно, хорошо, но история помнит только первых.

Неудачный старт Овечкина в сезоне? Это же спорт, не всегда все идёт так, как ты хочешь. Это тот самый случай, когда великий спортсмен получает возможность преодолеть нынешние неудобства. У него колоссальный опыт, эта неудачная полоса пройдёт и он будет забивать, как и прежде», — цитирует Фетисова ТАСС.

До достижения рекорда Гретцки Александру Овечкину осталось забросить 68 шайб.

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