«Йокерит» отказался вступать в высшую лигу Финляндии из-за большой финансовой нагрузки

Руководство «Йокерита» приняло решение о том, что клуб не вступит в высшую лигу Финляндии в сезоне-2025/2026 из-за большой финансовой нагрузки. Взнос в высшую лигу составляет € 3,8 млн.

«Мы не считаем цену оправданной и не считаем её разумной. Мы подсчитали, что продвижение в лигу обойдётся как минимум в € 7 млн в первом сезоне, но общие затраты могут дойти до € 9 млн. Бюджет на игроков должен составлять не менее € 2 млн, упомянутые € 3,8 млн должны быть оплачены за участие в лиге. Это уже почти € 6 млн. И конечно, надо укреплять организацию во всём, приобретать разные вещи. Так что затраты на первый сезон легко превысят € 7 млн.

Цель «Йокерита» по-прежнему – играть на уровне высшей лиги. Но условия должны быть такими, чтобы там можно было вести разумную экономическую деятельность. Сейчас это невозможно», — приводит слова председателя клуба Микко Саарни Iltalehti.

Напомним, сейчас финский клуб выступает во второй по силе лиге — «Местис».