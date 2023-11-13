Фёдор Канарейкин оценил идею матча сборной России с легионерами КХЛ

Российский тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал возможный матч сборной России с легионерами Континентальной хоккейной лиги.

«В сложившейся ситуации такой качественный матч для наших ребят нужен, идея хорошая. Если будут собраны лучшие российские и зарубежные игроки КХЛ, то это будет интересно, как-никак проверка своих сил. Только куда этот матч выносить и когда проводить — не знаю.

Такая игра будет носить принципиальный характер. Уровень хоккея сложно будет оценивать, мы всё равно варимся в своём ограниченном пространстве, а в соперниках у нас Казахстан или Беларусь. Но мы должны делать такие проверки, игры, которые максимально приближены к международным матчам», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.