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Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
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Федерация хоккея России определила расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба — СКА), Илья Коновалов («Динамо» М), Сергей Иванов («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба — «Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артем Сергеев, Артём Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Мн), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов, Никита Седов (оба — «Северсталь»), Егор Савиков («Спартак»), Михаил Гуляев («Авангард»), Григорий Дронов («Металлург» Мг).

Нападающие: Никита Коростелёв, Руслан Абросимов, Данил Аймурзин (все — «Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба — «Ак Барс»), Максим Шабанов, Семён Дер-Аргучинцев (оба — «Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко, Максим Летунов (все – «Торпедо»), Матвей Мичков («Сочи»), Никита Гребёнкин («Металлург» Мг), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Николай Голдобин, Иван Морозов, Павел Порядин (все – «Спартак»), Артём Пименов («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

В расширенный список вошли представители 14 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 24 года. Главный тренер команды – Роман Ротенберг. Отмечается, что полный состав тренерского штаба будет объявлен позднее.

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