«Сибирь» подписала контракт на один день с восьмилетним мальчиком, который борется с раком

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт на один день — 14 ноября — с восьмилетним болельщиком Игорем Захаренко, который столкнулся с ретинобластомой [злокачественная опухоль сетчатки глаза у детей] и сейчас находится под динамическим наблюдением московских специалистов. Об этом сообщает пресс-служба сибирского клуба.

«Игорь – весёлый и активный мальчик, который живёт в рабочем посёлке Краснозёрка Новосибирской области, он пошёл в первый класс, любит хоккей и зимой играет на залитом катке возле дома. Мечтой Игоря было встретиться с хоккеистами «Сибири», но мы решили подарить ему более запоминающийся подарок.

Завтра весь игровой день мальчик будет находиться в расположении ХК «Сибирь», сначала состоится его знакомство с командой, потом он потом он примет участие в утренней раскатке, поучаствует в командном обеде, перед игрой даст напутствие игрокам, выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание. А за игрой он будет наблюдать из клубной ложи», — сказано в сообщении клуба.