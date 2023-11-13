38-летний вратарь Флёри впервые в карьере пропустил восемь шайб в матче НХЛ

38-летний вратарь «Миннесоты Уйалд» Марк-Андре Флёри впервые в карьере в НХЛ пропустил воесмь шайб за матч, сообщает Statmuse. Это случилось в игре с «Даллас Старз», где голкипер отразил 29 из 37 бросков.

Ранее Флери пропускал максимум по семь шайб за матч (трижды в регулярке и дважды в плей-офф – в том числе от «Далласа» минувшей весной).

В текущем сезоне НХЛ Марк-Андре провёл восемь матчей, в которых одержал три победы с 87,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4,12.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.