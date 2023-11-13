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Ротенберг прокомментировал расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала

Ротенберг прокомментировал расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала
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Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала.

«Сегодня объявили состав «России 25» на Кубок Первого канала. Тренерский совет ФХР принял решение о том, что в декабре должна сыграть именно молодая команда – игроки, чей средний возраст не превышает 25 лет. График в КХЛ непростой, игры идут через день, но у нашей молодёжи хватит сил и на сборную, тем более, что желание играть за неё бьёт через край.

Мы вызвали лучших молодых игроков КХЛ, чьи голы, результативные передачи, сейвы и силовые приёмы украшают наш чемпионат. Соперники будут очень непростыми. В прошлом году белорусская команда забрала кубок, обыграв национальную сборную России. Нам нужно брать реванш!

В составе «России 25» – представители сразу 15 клубов. Средний возраст – 24 года. Ждём полные трибуны в Ледовом, увидим настоящий хоккей сборных!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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