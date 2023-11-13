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Клуб ВХЛ «Буран» расторг контракт с экс-защитником КХЛ Захаром Арзамасцевым

Клуб ВХЛ «Буран» расторг контракт с экс-защитником КХЛ Захаром Арзамасцевым
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«Буран» расторг контракт с защитником Захаром Арзамасцевым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

В текущем сезоне на счету 31-летнего игрока обороны 22 матча за «Буран», в котором защитник отметился лишь двумя результативными передачами с отрицательным показателем полезности «-7». В прошлом сезоне Арзамасцев выступал за родной новокузнецкий «Металлург».

В КХЛ Арзамасцев выступал за новокузнецкий «Металлург», ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь», «Салават Юлаев», «Автомобилист» и «Спартак». Всего в КХЛ защитник провёл 657 матчей, в которых набрал 138 очков — забросил 48 шайб и отдал 90 результативных передач с показателем полезности «-4».

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