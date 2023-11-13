Директор «Эдмонтона» рассказал, советовался ли он с Макдэвидом перед сменой тренера

Генеральный директор «Эдмонтона» по хоккейным операциям Джефф Джексон заявил, что смену тренера не обсуждали со звёздными игроками команды. Ранее «Ойлерз» объявили об увольнении Джея Вудкрофта и назначении на пост главного тренера экс-наставника клуба OHL «Эри Оттерс» Криса Ноблоха, который тренировал капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.

«Нет, мы не советовались с игроками по поводу этого решения. Мы не разговаривали ни с Коннором, ни с Леоном [Драйзайтлем], ни с Нюджем [Райаном Ньюджент-Хопкинсом], ни с Нурсом, ни с другими игроками из группы лидеров.

Эти ребята здесь для того, чтобы играть в хоккей, они это знают. Им не нравится быть вовлечёнными в такого рода решения», – цитирует Джексона TSN.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» после 13 матчей набрал семь результативных баллов и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.