Коньков: не готов сказать, что ЦСКА обыграет «Нефтехимик», борьба будет серьёзной

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что ЦСКА будет непросто в матче с «Нефтехимиком». Игра пройдёт сегодня, 13 ноября, в Москве, начало — в 19:30 мск.

«Я считаю, что поражение ЦСКА может случиться. Но вопрос так ставить не стоит. Армейцы сегодня сыграют с максимальной самоотдачей и на результат. Понятно, что команда с таким составом должна включаться в набор очков. Ни тренер, ни ребята не согласны с тем, что происходит. Поэтому я думаю, что в матче с «Нефтехимиком» с их стороны будет максимальная самоотдача и игра на результат. Думаю, что они сыграют собранно и сконцентрированно в обороне.

Я не готов сказать, что ЦСКА обязательно выиграет. «Нефтехимик» может преподнести сюрприз, он всю жизнь был грозой авторитетов. Нижнекамцы сейчас находятся в таком положении, что им нужно набирать очки везде, где это только возможно. У них боеспособный коллектив, который может вытаскивать матчи. Борьба будет очень серьёзной, обе команды на сегодняшний день не находятся на ведущих позициях», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА проиграл три матча кряду и опустился на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.