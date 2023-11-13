«Из СКА 15 человек — ничего удивительного». Щитов — о составе сборной «Россия 25» на КПК

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о составе «России 25» на Кубок Первого канала.

«На мой взгляд, максимально хороший состав. Взяли лучших из молодых ребят. Радует, что есть игроки из Нижнего Новгорода. Приятно за Данила Аймурзина, который уехал из «Салавата Юлаева» и дошёл до сборной. Хотя пока непонятно, кто попадает в основной состав.

Думаю, что должны выиграть первое место на турнире. Не знаю, насколько интересно это будет смотреть. На мой взгляд, лучше бы шёл чемпионат КХЛ, хотя сборная тоже нужна, чтобы ребята чувствовали атмосферу национальной команды.

В том, что из СКА 15 человек, – ничего удивительного. Главный тренер будет собирать основу из своих ребят. Хотя Роман Ротенберг сетует, что на игроков ложится большая нагрузка и он мог бы дать им отдохнуть. Посмотрим, кто в итоге останется в составе. Может, они просто побудут в атмосфере сборной», – цитирует Щитова «РБ Спорт».