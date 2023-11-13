Уильямс: ЦСКА — великий клуб и сильнейшая команда, в которой я мог продолжить карьеру

Защитник Колби Уильямс поделился эмоциями от перехода в ЦСКА. Московский клуб выменял Уильямса у «Адмирала», в который перешли нападающие Никита Ртищев и Семён Панкратов.

«Первые эмоции от перехода в ЦСКА? Последние пару дней были очень напряжёнными, я почти не спал. Конечно, я воодушевлён, ведь ЦСКА – это великий клуб, думаю, это сильнейшая команда, в которой я мог бы продолжить карьеру. Обмен – это всегда непросто, у меня осталось много хороших воспоминаний от Владивостока, отличный город, шикарные болельщики, сложно было прощаться. Но это хорошие перемены, жду не дождусь возможности поиграть в хоккей на новом месте.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина два раза подряд, ставит перед собой задачу побеждать каждый год. Я благодарен за возможность поиграть в такой команде, хочу играть в хоккей и побеждать. За этим я и пришёл в этот клуб, в эту лигу, чтобы прогрессировать и играть в хоккей на самом высоком уровне, на который я способен. КХЛ – это одна из сильнейших лиг в мире, а ЦСКА – сильнейшая команда лиги», – цитирует Уильямса пресс-служба армейского клуба.

Всего в КХЛ Уильямс провёл 97 матчей и набрал 20 (1+19) очков. До этого он провёл несколько сезонов в Американской хоккейной лиге.