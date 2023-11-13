Французский тренер «Салавата»: в Европе не рассказывают о том, что хорошего сделала Россия

Тренер «Салавата Юлаева» по физической подготовке Адриан Вальво высказался о России и заявил, что в Европе мало говорят о заслугах россиян в мировой истории.

«В первый раз я попал в Россию в 2010 или 2011 году. Я был в Челябинске. Раньше Россия казалась такой далёкой страной с медведями и водкой. По крайней мере, так говорили люди. Но в итоге мне понравилось то, что я увидел, и я сформировал уже своё впечатление.

Что-нибудь знал о России в плане культуры? До 2016 года не так уж и много. Потом уже больше благодаря жене. В Европе это действительно негативный момент – там не рассказывают о том, что хорошего сделала Россия. Например, о победе во Второй мировой войне и прочих подобных вещах, вообще ничего. Хотя Россия проделала очень большую работу, сделала много важного. Но это политика», – цитирует Вальво «Бизнес Online».