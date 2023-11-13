«Он открыт для прессы, объясняет детали». Лемтюгов — о достоинствах Романа Ротенберга

Главный тренер МХК «Атлант» Николай Лемтюгов высказался о главном тренере СКА Романе Ротенберге и назвал плюсом его открытость для прессы.

«Как оцениваю самого медийного тренера России – Романа Ротенберга? Если честно, видел мало матчей с его участием. Своих забот хватает. Он открыт для прессы, общается, объясняет детали. В принципе это то, что вам нравится. Всегда хорошо, когда тренер находится на связи. Нельзя забывать, что это одно из качеств, которым должен обладать тренер.

Независимо от результатов, наставник должен ясно объяснять все вещи. Это влияет на популяризацию и доступность хоккея. Люди, которые смотрят этот спорт, заинтересованы не только в тактике, но и в увлекательных моментах игры: много голов, драка, интересное интервью с хоккеистом или тренером. Конечно, мы играем за большие деньги, но это делается для болельщиков. А от этих факторов зависит, будут ли зрители заполнять трибуны или нет» – цитирует Лемтюгова «Советский спорт».