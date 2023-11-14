«Все документы подготовлены». Чеботарёв — о том, когда Мыскина станет президентом «Лады»

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, что экс-теннисистка Анастасия Мыскина близка к тому, чтобы стать президентом тольяттинского клуба.

«На сегодняшний день все документы подготовлены, осталось решить некоторые формальности. По большей части этим вопросом занимается Министерство спорта Самарской области как учредитель «Лады». Только учредитель принимает решение о внесении изменений в устав, в штатное расписание, о привлечении президента.

Весь пакет документов Анастасии Андреевне направлен, со дня на день она со своими специалистами его обсудит. Тогда уже будет определяться дата её фактического и юридического вхождения в клуб. В том, что она будет президентом «Лады», сомнений нет. Изменения в устав будут внесены, они уже подготовлены с точки зрения требования Минюста. Думаю, что команде помогут её публичность и деловые связи. Нисколько не сомневаюсь, что «Ладе» это пойдёт только в плюс», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»: