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Василевский и Кучеров приняли участие в тренировке «Тампа-Бэй»

Василевский и Кучеров приняли участие в тренировке «Тампа-Бэй»
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Голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров приняли участие в сегодняшней тренировке «Тампа-Бэй», сообщает пресс-служба клуба. Кучеров пропустил прошлый матч с «Каролиной» (0:4) из-за болезни, а Василевский восстанавливается после операции на спине.

На счету Кучерова в текущем сезоне 23 очка в 14 играх — 11 шайб и 12 результативных передач.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Ожидается, что игрок пропустит два месяца регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.

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