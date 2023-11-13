Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ощущения потрясающие, чувствую себя отлично». Василевский — о возвращении к тренировкам

«Ощущения потрясающие, чувствую себя отлично». Василевский — о возвращении к тренировкам
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал своё возвращение к ледовым тренировкам в составе «Лайтнинг» после операции на спине.

«Ощущения потрясающие. Очевидно, прошло много времени. Конечно, это прискорбно, но имеем то, что имеем. Это время я потратил на то, чтобы хорошо восстановиться и подготовиться к первой тренировке. Я чувствую себя отлично.

Было довольно тяжело просто видеть, как все ребята играют и получают удовольствие от игры. Я просто был в спортзале, проходил реабилитацию и катался один несколько недель. Это было невесело, но я смог потратить это время с пользой и изменить ситуацию в более позитивном ключе. Я смог проводить больше времени со своей семьёй. Я смог немного лучше подготовиться к сезону», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Василевский рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.

Материалы по теме
Василевский и Кучеров приняли участие в тренировке «Тампа-Бэй»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android