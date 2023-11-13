«Ощущения потрясающие, чувствую себя отлично». Василевский — о возвращении к тренировкам

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал своё возвращение к ледовым тренировкам в составе «Лайтнинг» после операции на спине.

«Ощущения потрясающие. Очевидно, прошло много времени. Конечно, это прискорбно, но имеем то, что имеем. Это время я потратил на то, чтобы хорошо восстановиться и подготовиться к первой тренировке. Я чувствую себя отлично.

Было довольно тяжело просто видеть, как все ребята играют и получают удовольствие от игры. Я просто был в спортзале, проходил реабилитацию и катался один несколько недель. Это было невесело, но я смог потратить это время с пользой и изменить ситуацию в более позитивном ключе. Я смог проводить больше времени со своей семьёй. Я смог немного лучше подготовиться к сезону», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Василевский рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.