Василевский рассказал, когда он будет готов принять участие в матче «Тампа-Бэй»

Голкипер Андрей Василевский принял участие в сегодняшней тренировке «Тампа-Бэй», сообщает пресс-служба клуба. Вратарь продолжает восстанавливаться после операции на спине.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале. Россиянин сказал, что он планирует пройти восстановление до конца в соответствии с двухмесячным графиком. Как только он это сделает, то будет готов играть в матчах за «Тампа-Бэй».

Василевский присоединится к команде на два ближайших выездных матча с «Сент-Луисом» и «Чикаго» 15 и 17 ноября.