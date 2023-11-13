«Сочи» пропустил два гола в меньшинстве за 35 секунд и проиграл «Витязю»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Ключевым отрезком матча стала концовка второго периода. На 37-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу хозяев «Сочи» получил право на игру в большинстве. «Витязь» в течение 35 секунд забросил две шайбы при игре в меньшинстве. Сначала в быстрой контратаке отличился форвард Скотт Уилсон, а спустя 35 секунд голом отметился Иван Савчик. В третьем периоде сочинцы так и не смогли сравнять счёт. Ворота команд защищали голкиперы Михаил Бердин и Максим Дорожко.

Благодаря этой победе «Витязь» сократил отставание от «Сочи» до четырёх очков в таблице Западной конференции КХЛ.