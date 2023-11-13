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«Сочи» пропустил два гола в меньшинстве за 35 секунд и проиграл «Витязю»

«Сочи» пропустил два гола в меньшинстве за 35 секунд и проиграл «Витязю»
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Победу в матче одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв (Савчик, Воронков) – 20:32 (5x5)     1:1 Хуснутдинов (Мичков, Тянулин) – 23:52 (5x5)     2:1 Авершин (Сероух) – 35:18 (5x5)     2:2 Уилсон (Барак) – 37:16 (4x5)     2:3 Савчик (Ежов) – 37:51 (4x5)    

Ключевым отрезком матча стала концовка второго периода. На 37-й минуте матча при счёте 2:1 в пользу хозяев «Сочи» получил право на игру в большинстве. «Витязь» в течение 35 секунд забросил две шайбы при игре в меньшинстве. Сначала в быстрой контратаке отличился форвард Скотт Уилсон, а спустя 35 секунд голом отметился Иван Савчик. В третьем периоде сочинцы так и не смогли сравнять счёт. Ворота команд защищали голкиперы Михаил Бердин и Максим Дорожко.

Благодаря этой победе «Витязь» сократил отставание от «Сочи» до четырёх очков в таблице Западной конференции КХЛ.

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«Витязь» забил два гола в меньшинстве за 35 секунд в ворота «Сочи»
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