«Сан-Хосе» вызвал из АХЛ российского нападающего Данила Гущина

«Сан-Хосе Шаркс» вызвал из АХЛ нападающего Данила Гущина, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий Оскар Линдблом отправлен в «Барракуду».

Гущин принял участие в двух предсезонных матчах в составе «Сан-Хосе» и отметился двумя результативными передачами. 21-летний россиянин провёл в текущем сезоне АХЛ 11 матчей за «Барракуду» и отметился 13 набранными очками — забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+3».

В прошлом сезоне НХЛ уроженец Екатеринбурга сыграл за «акул» два матча, в которых набрал 2 (1+1) очка. В сезоне-2022/2023 Американской хоккейной лиги Гущин в 67 встречах забросил 22 шайбы и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков с показателем полезности «-18».