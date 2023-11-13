Фёдоров — о победе над «Нефтехимиком»: вернулись к тем вещам, которые дают результат

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги победного матча с «Нефтехимиком» (2:1).

«Хорошие скорости, соперник предложил очень хорошую игру. Они играли без ошибок в средней зоне, было сложно преодолевать все эти метры, чтобы сыграть в атаке. Тем не менее нашли решение этих вопросов. Хорошо провели первый период и второй, третий период не в зачёт, не всё получилось. Соперник добавил, мы, к сожалению, не смогли понять, что нужно играть все 60 минут. Ну и в концовке, когда мы играем «5 на 6», наши игроки пытаются забить гол, вместо того чтобы вывести шайбу из зоны обороны. Это удручает, конечно. Тем не менее команду с победой, молодцы. Шаг в правильном направлении. Болельщикам спасибо за поддержку.

Расчёт был простой — наша оборона начинается в зоне атаки. В первом периоде мы владели инициативой, достаточно создали и моментов, и помех вратарю, но на табло это не выразилось. Сложно рассчитывать на блицкриг, когда ты проиграл три игры подряд. Мы вернулись к тем вещам, которые помогают играть на результат. Успокоили зону обороны и среднюю зону, там сыграли активнее. Ребята здорово сыграли в атаке, особенно второй период. Наверное, почувствовали какую-то уверенность», — цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.

ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений и поднялся на пятую строчку Западной конференции КХЛ.