Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Неадекватные моменты, никогда такого не видел». Фёдоров оценил игру ЦСКА с «Нефтехимиком»

«Неадекватные моменты, никогда такого не видел». Фёдоров оценил игру ЦСКА с «Нефтехимиком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что был недоволен некоторыми моментами в игре армейцев в победном матче с «Нефтехимиком» (2:1).

«Всё было хорошо до того момента, как команда соперника выпустила шестого полевого игрока. У нас было достаточно энергии, достаточно моментов. Во втором периоде сумели реализовать, забили важные голы. На третий вышли немножко расслабленными. Тем не менее победа есть победа, они разные всегда. Считаю, переигрывали соперника в плане инициативы в первом и втором периодах.

Но есть моменты. Я должен назвать своими именами вещи — это неадекватные моменты, никогда такого не видел в нашей команде. Поэтому мы переговорим с игроками, которые это допустили, и будем профессионально работать в этом направлении. Все эти моменты видят и чувствуют, они негативно влияют на команду», — цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
ЦСКА за 32 секунды перевернул матч с «Нефтехимиком» и прервал трёхматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android