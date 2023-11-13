«Неадекватные моменты, никогда такого не видел». Фёдоров оценил игру ЦСКА с «Нефтехимиком»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что был недоволен некоторыми моментами в игре армейцев в победном матче с «Нефтехимиком» (2:1).

«Всё было хорошо до того момента, как команда соперника выпустила шестого полевого игрока. У нас было достаточно энергии, достаточно моментов. Во втором периоде сумели реализовать, забили важные голы. На третий вышли немножко расслабленными. Тем не менее победа есть победа, они разные всегда. Считаю, переигрывали соперника в плане инициативы в первом и втором периодах.

Но есть моменты. Я должен назвать своими именами вещи — это неадекватные моменты, никогда такого не видел в нашей команде. Поэтому мы переговорим с игроками, которые это допустили, и будем профессионально работать в этом направлении. Все эти моменты видят и чувствуют, они негативно влияют на команду», — цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.