«Не забивает голы, «привозит» удаления». Леонтьев объяснил расторжение контракта с Камара

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, почему нижнекамский клуб решил расстаться с нападающим Энтони Камара. Форвард покинул команду и подписал контракт с «Барысом».

«Почему решили расстаться с Энтони Камара? Человек десять матчей подряд не забивает голы, «привозит» удаления. Легионер, который должен давать результат в каждом матче. Поэтому и расстались с ним. Плюс невыполнение некоторых игровых заданий, плохая дисциплина», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне Энтони Камара сыграл за нижнекамский клуб 25 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-11». Камара играл в «Нефтехимике» с 2022 года.