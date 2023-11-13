Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не забивает голы, «привозит» удаления». Леонтьев объяснил расторжение контракта с Камара

«Не забивает голы, «привозит» удаления». Леонтьев объяснил расторжение контракта с Камара
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал, почему нижнекамский клуб решил расстаться с нападающим Энтони Камара. Форвард покинул команду и подписал контракт с «Барысом».

«Почему решили расстаться с Энтони Камара? Человек десять матчей подряд не забивает голы, «привозит» удаления. Легионер, который должен давать результат в каждом матче. Поэтому и расстались с ним. Плюс невыполнение некоторых игровых заданий, плохая дисциплина», — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне Энтони Камара сыграл за нижнекамский клуб 25 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-11». Камара играл в «Нефтехимике» с 2022 года.

Материалы по теме
«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Энтони Камара
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android