Фёдоров — о положении ЦСКА: не всё хорошо у нас в команде

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что армейский клуб сейчас испытывает проблемы с игрой, несмотря на победу в матче с «Нефтехимиком» (2:1).

«Три дня, которые мы провели без игр — мы сделали те вещи, о которых я говорил. Посмотрели друг на друга, посмотрели в зеркало. Каждый игрок понял, что надо готовиться. Не всё хорошо у нас в команде. И мы делаем простые вещи очень сложными. Следующая игра — наша единственная забота, единственная, о которой мы будем думать следующие сутки-двое», — цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.

ЦСКА прервал трёхматчевую серию поражений и поднялся на пятую строчку Западной конференции КХЛ. Армейцы отстают на 12 очков от лидера конференции — московского «Динамо».