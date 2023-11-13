The Athletic: после травмы Капризов уже не выглядит самим собой

Журналист The Athletic Майкл Руссо объяснил причины игрового спада нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах.

«Уайлд» просто недостаточно хороши, чтобы Капризов забивал большие голы и кашлял шайбами так же часто, как в последнее время кашляют тяжелобольные жители Миннесоты. У «Миннесоты» нет достаточно места под потолком зарплат, чтобы дать колоссальный контракт молодому Болди только для того, чтобы увидеть, что он напоминает что-то отдалённо похожее на игрока, способного изменить ситуацию.

Капризов, дважды забивавший за «Миннесоту» по 40 голов и обладатель «Колдер Трофи», уже не выглядел таковым с тех пор, как растянулся на шпагат благодаря огромному защитнику «Виннипега» Логану Стэнли, травмировавшему его в марте. Независимо от того, связано это с травмой или нет, но Капризов не проявляет былой взрывной активности ни в одном аспекте игры.

Что делало Капризова отличным игроком, так это его потрясающая работа коньками, которую мы почти не видели в этом сезоне, и то, что он является одной из самых упорных звёзд лиги. Он не боится лезть на ворота, у него рабочая этика у бортов, как у игрока четвёртого звена», — цитирует журналиста The Athletic.