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Гол Ничушкина и 18 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» крупно обыграть «Сиэтл»

Гол Ничушкина и 18 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» крупно обыграть «Сиэтл»
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Танев (Данн, Веннберг) – 06:13     1:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 32:05     1:2 Колтон (Татар, Тэйвз) – 34:12 (pp)     1:3 Макар (Татар, Джонс) – 44:14     1:4 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 49:09     1:5 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 56:43 (pp)    

В составе «Эвеланш» шайбы забросили Микко Рантанен, Росс Колтон, Кейл Макар, Джонатан Друен и Валерий Ничушкин. Натан Маккиннон отдал три результативные передачи. У Томаша Татара и Девона Тэйвза по два ассиста. Макар и Рантанен к голам добавили по результативной передаче. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков. Вратарь Иван Просветов не вышел на лёд.

В составе «Кракен» единственную шайбу забросил Брэндон Танев.

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