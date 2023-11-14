Гол Ничушкина и 18 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» крупно обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0).

В составе «Эвеланш» шайбы забросили Микко Рантанен, Росс Колтон, Кейл Макар, Джонатан Друен и Валерий Ничушкин. Натан Маккиннон отдал три результативные передачи. У Томаша Татара и Девона Тэйвза по два ассиста. Макар и Рантанен к голам добавили по результативной передаче. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков. Вратарь Иван Просветов не вышел на лёд.

В составе «Кракен» единственную шайбу забросил Брэндон Танев.