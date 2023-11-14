Ничушкин забил три гола в 14 матчах сезона НХЛ. Все в ворота одной команды

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил третью шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Сиэтл Кракен».

Примечательно, что форвард каждый из своих трёх голов забил именно в ворота «кракенов». 18 октября Ничушкин забросил первую шайбу — в матче с «Сиэтлом». Второй гол был забит 10 ноября — также во встрече с «Кракен».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что Ничушкин провёл 14 матчей в нынешнем сезоне НХЛ.

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0).