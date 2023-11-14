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«От цен я… офигевал». Капризов рассказал, за сколько снимал квартиру в Москве

«От цен я… офигевал». Капризов рассказал, за сколько снимал квартиру в Москве
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как переезжал из Уфы в Москву после перехода из «Салавата Юлаева» в ЦСКА в 2017 году.

«Столица меня приняла вроде неплохо (смеётся). Было необычно, если честно, первое время. Я снял квартиру сразу на Ходынке, возле старой арены ЦСКА. Было необычно, потому что Москва — это большой город. От цен я… офигевал. Сколько стоило снять квартиру? Я снимал за 150 тысяч. Причём она была как студия, она была прикольная. В Уфе я снимал за 35 тысяч, а квартира была в два раза больше, новая. А тут я приезжаю — и бум-бум-бум, 150 тысяч», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Ранее Капризов рассказал, как принимал ванну из крови рогов оленя.

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