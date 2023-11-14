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Чеботарёв: ожидал увидеть Браташа на Матче звёзд. Это же открытие — кто верил в него?

Чеботарёв: ожидал увидеть Браташа на Матче звёзд. Это же открытие — кто верил в него?
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, что ожидал вызова главного тренера тольяттинского клуба Олега Браташа на Матч звёзд КХЛ.

«Ожидал ли увидеть Браташа на Матче звёзд? Естественно. Как и нашего вратаря, и канадских легионеров. Думаю, все наши дальнейшие беды оттуда и начнутся — и поглаживание Троя по голове со стороны других клубов, и к Олегу Владимировичу начнут намёки проскальзывать. По сути, это же открытие — кто верил в Браташа? Не было такого, чтобы говорили, что команда будет переть вперёд, потому что у руля Браташ. Доставалось и команде от экспертов-пессимистов, и Браташу то же самое доставалось», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»:

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