Чеботарёв: категорически не согласен с Браташом, что «Ладе» просто везёт

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв прокомментировал слова главного тренера клуба Олега Браташа о том, что команде просто везёт.

«Согласен ли со словами Браташа, что «Ладе» просто везёт? Я даже не парирую, а просто скажу, что категорически с Олегом Владимировичем не согласен. Это его мнение, он всё-таки главный тренер команды-лидера, что тут скажешь (улыбается). Но я ведь тоже не первый день в хоккее. Не согласен, что у нас сплошное везение. Недаром ведь говорят, что везёт тому, кто везёт. Фактор везения исключать нельзя, он есть.

Олег Владимирович — человек очень светлый, открытый. Он своей энергетикой и привлекает эту удачу, как и другие тренеры команды. Можно одну-две игры выиграть на везении, но постоянно идти вперёд… Наши победы — результат кропотливого труда всех — тренеров, игроков, персонала. Это не одно лишь везение.

Везение — это когда сидишь и думаешь: «повезёт — не повезёт». Здесь не так. Мы же видели, как ребята отыгрывались и с 0:3. Могу привести такой пример. Когда мы возглавили общую таблицу КХЛ, я зашёл в тренерскую и сказал: «Парни, губернатор поздравил нас. Мы понимаем, что постоянным это быть не может, если свалимся на второе-третье место…» А на меня посмотрели и сказали: «А мы не собираемся сваливаться». Разве это везение? Это уже характер, настрой, которые передаются игрокам. Тут я с Олегом Владимировичем готов поспорить», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»: