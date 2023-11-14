«Миленько, я помню, как забивать». Макдэвид — о своей прерванной безголевой серии

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Нападающий прервал безголевую серию из восьми встреч.

«Мой гол? Миленько, я помню, как забивать.

Наша игра в большинстве всегда говорит, что дело не в том, сколько минут вы получите, а в том, что вы их получите и в какое время вы их получите. Это большинство сегодня пришло в важный момент для нашей команды, это было хорошо», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 14 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).