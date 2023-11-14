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«Это было так глупо». Андрей Василевский рассказал, как получил тяжёлую травму

«Это было так глупо». Андрей Василевский рассказал, как получил тяжёлую травму
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, как получил тяжёлую травму, из-за которой ему пришлось делать операцию и пропустить начало сезона НХЛ.

«Моя травма связана не с хоккеем, а скорее с тренажёрным залом. Это была такая глупая травма, которой можно было избежать. Так же, как и повреждение, после которого мне пришлось сделать первую операцию — шесть-семь лет назад, оно случилось после тяжёлой тренировки после… всего этого бодибилдинга. Я не был умным, нагружая себя слишком сильно.

Юнас Юханссон? Он был великолепен. Я думаю, что он был очень надёжен. Мы прямо сейчас находимся в гонке за плей-офф, так что он, безусловно, сыграл в ней большую роль», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.

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