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В «Тракторе» оценили работу Алексея Заварухина после утверждения главным тренером

В «Тракторе» оценили работу Алексея Заварухина после утверждения главным тренером
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин оценил работу главного тренера Алексея Заварухина после утверждения в команде. Специалист ответил на вопрос, не удивлён ли, что челябинцы взбодрились и начали показывать интересный хоккей.

«Нет, мы не удивлены тому, что команда при Алексее Заварухине начала показывать тот хоккей, который от неё ждут. Мы всегда говорили, что потенциал «Трактора», особенно в атаке, очень велик. Приятно, что на данный момент команда этот потенциал реализовывает, забрасывая много шайб и стабильно набирая очки. Рады, что наши болельщики получают то, на что они и рассчитывали перед началом этого сезона. Семь аншлагов в Челябинске подряд — лучшая иллюстрация происходящего сегодня», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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