«Ставка на североамериканцев оправдана». Гендиректор «Трактора» — о селекции клуба

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, оправдывается ли ставка на североамериканцев.

«Если касаться ставки на североамериканцев, то позиция здесь простая. После того, как большинство европейских хоккеистов отказалось ехать в Россию, взгляды полностью обратились на этот рынок. Каждый из наших легионеров ехал в Челябинск под определенную задачу, мы ими довольны, и ставка на них оправдана», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

28-летний канадский вратарь Фукале сыграл в нынешнем сезоне 21 матч, в котором одержал 10 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,34. 32-летний американский защитник Робинсон провёл 15 встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу при показателе полезности «-1». 28-летний канадский защитник Боуи за «Трактор» сыграл 12 матчей, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».