Гендиректор «Трактора» рассказал, над чем сейчас работает менеджмент клуба

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, как сейчас проходит его работа и коммуникация с генеральным менеджером Алексеем Волковым.

«В нашей коммуникации с Алексеем Волковым никаких изменений нет. Мы общаемся ежедневно. Сейчас наш генеральный менеджер занимается проработкой всех решений по усилению «Трактора». Это скорее связано даже не с селекцией напрямую, а с полной реализацией потенциала команды на данный момент», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что в «Тракторе» играют три легионера — вратарь Зак Фукале и защитники Мэдисон Боуи и Чарльз Робинсон.

28-летний канадский вратарь Фукале сыграл в нынешнем сезоне 21 матч, в котором одержал 10 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,34. 32-летний американский защитник Робинсон провёл 15 встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу при показателе полезности «-1». 28-летний канадский защитник Боуи за «Трактор» сыграл 12 матчей, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».