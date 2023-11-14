«Спартак» — «Динамо»: кто победит в матче лидеров Западной конференции КХЛ?

Сегодня, 14 ноября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо».

На данный момент бело-голубые лидируют как в Западной конференции, так и в сводной таблице НХЛ. «Динамо» набрало 44 очка в 29 матчах. «Спартак» занимает второе место и в конференции, и в Континентальной хоккейной лиге. Подопечные Алексея Жамнова добыли 43 балла в 30 встречах и отстают от бело-голубых на одно очко.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Спартак» — «Динамо»: кто победит в матче лидеров Западной конференции КХЛ?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Матч стартует в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.