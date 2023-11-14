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Капризов об идеальной старости: какое-то время быть дома, в Новокузнецке, немного в Москве

Капризов об идеальной старости: какое-то время быть дома, в Новокузнецке, немного в Москве
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как представляет свою идеальную старость.

«Моя идеальная старость? Не думал об этом, ещё есть время до этого. Если помечтать, то я бы хотел путешествовать побольше, увидеть мир. С кайфом наслаждаться жизнью. Чтобы не работать под старость лет, чтобы были деньги. Какое-то время быть дома, в Новокузнецке, какое-то время в Москве. Наслаждаться жизнью, и всё», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков.

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