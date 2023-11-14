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Кирилл Капризов ответил на вопрос, скучает ли он по России

Кирилл Капризов ответил на вопрос, скучает ли он по России
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, скучает ли по России.

«Скучаю ли я по России? Да, конечно. Как не скучать по дому? Чего особенно не хватает? У нас есть группа с моим братом и моими друзьями из Новокузнецка. Они вот всё куда-то ездят, в Тайгу, например. Мне этого не хватает. Телефон выкинуть, побыть с друзьями, порыбачить, поговорить, поугарать. Откинуть все мысли и всё», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков.

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