Капризов рассказал, где провёл межсезонье-2023. Он не приезжал в Россию

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как провёл последнее межсезонье.

«Как я провожу межсезонье? Обычно я сразу лечу домой всегда. Когда отсюда летал, бывало, что задерживался в Дубае на несколько дней — неделю. Потом в Москве на дня три-четыре, а после летел домой [в Новокузнецк]. Проводил в основном лето, начало отпуска там. Месяца полтора — два. Сейчас идеально было бы так. Алтай, деревья, рыбалка, с друзьями увидеться. Такой жизнью пожить. В футбол поиграть, потренироваться. И потом, уже ближе к началу сезона, я обычно ездил в Москву — и там месяца полтора — два серьёзных тренировок.

Есть ли желание попутешествовать? Я этим летом так и сделал. Я был в Дубае, Турции. Потом был в Италии. Очень много там объездил — то, что хотел. Мы взяли машину и объездили семь-восемь городов. Потом ещё жили там недели три в одном месте. Все города там посмотрели, очень круто там было. Где больше всего понравилось? Комо и Тоскана. Два города. Комо очень сильно мне понравился. Гоняли там? Да. Взяли маленькие лодочки — перед отелем стоят, ты можешь сам их водить», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».