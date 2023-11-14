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Кирилл Капризов рассказал об отдыхе с девушкой

Кирилл Капризов рассказал об отдыхе с девушкой
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал об отдыхе со своей девушкой.

«Ездил в Италию один, без девушки? (смеётся) Да нет, конечно, я был с девушкой. Прекрасно отдохнули. Мы были в одном месте три недели, там очень много было друзей, знакомых. Было что поделать, было весело. Спортом можно было позаниматься и остальное с кем-то, не одному», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Отметим, что несколько лет назад СМИ писали об отношениях нападающего с дочерью известного певца Дмитрия Маликова Стешей, однако, как сообщалось, пара разошлась в феврале 2022 года.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков.

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