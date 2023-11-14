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The Athletic назвал шесть клубов, в которые может быть обменян Никита Задоров

The Athletic назвал шесть клубов, в которые может быть обменян Никита Задоров
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Журналисты The Athletic Джулиан Маккензи и Шайна Голдман назвали шесть клубов, в которых может продолжить карьеру российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров.

Среди клубов, которые обозначили североамериканские обозреватели, — «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнз».

Кроме того, седьмой, бонусной командой The Athletic назвал «Нью-Йорк Рейнджерс». По мнению журналистов, «рейнджеры» могут обратиться к услугам Задорова, если защитник Райан Линдгрен надолго выпадет из состава из-за травмы.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего Задорова 579 матчей, в которых игрок обороны забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передач с показателем полезности «+6».

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