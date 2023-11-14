Кирилл Капризов назвал сумму, которую потратил на ремонт в своей квартире в США

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, сколько стоил ремонт в его квартире в США.

«Я достаточно, нормально так потратил на квартиру. Она в новом здании строилась полтора года назад. Хорошая цена была. Не буду говорить. Цена на ремонт? В основном всё было сделано уже. Просто обычные белые стены. Кухня уже была сделана. Только всю мебель, телевизор, стулья, столы, кровать сам покупал. Даже не помню, сколько точно потратил. Боюсь пугать. Ну, наверное, тысяч… Ну не так много, мне кажется. Если сейчас переводить с доллара на русский, то скажут: «О-о, пипец как много!» А если в долларах здесь брать, то нормально. Думаю, $ 150-160 тыс. Если всё вместе взять», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков.