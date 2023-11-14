Щитов: было бы здорово чествовать чемпионов КХЛ в Кремле, это был бы памятный момент

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов поделился мыслями об изменениях относительно чествования победителей Кубка Гагарина. Экс-хоккеист предложил приглашать чемпионов КХЛ в Кремль.

«Почему у нас команда-победитель Кубка Гагарина не встречается с президентом, как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ)? Было бы здорово такую встречу проводить, не знаю, почему такого не происходит так, как в США. У нас хоккей — массовый вид спорта. Играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — уже большое достижение, а стать обладателем Кубка Гагарина дано не каждому. Это колоссальное событие на всю жизнь, кто-то вообще чемпионом не становится.

Было бы здорово чествовать чемпионов у президента, хотя бы на короткое время. Путин сам в хоккей играет, для игроков это был бы памятный момент на всю жизнь. Возможно, до нашего президента никто не доводил это предложение», — приводит слова Щитова Legalbet.

Напомним, в сезоне-2022/2023 ЦСКА в третий раз завоевал Кубок Гагарина. Московский клуб также выигрывал трофей в кампаниях-2018/2019 и 2021/2022.