Капризов о победе России на ОИ-2018: спустя 30 лет никто не вспомнит, что не было НХЛовцев

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о победе на Олимпийских играх — 2018.

«Понятно, что Олимпиада была без НХЛовцев. Всё равно было очень приятно выиграть. Думаю, спустя 30-40 лет никто особо не будет вспоминать, что не было НХЛовцев. У тебя звание олимпийского чемпиона — это очень приятно. Мы были очень рады и старались не думать, что НХЛовцы не приехали. Не приехали — и не приехали. Это же не наша ошибка. Нам главным было выходить и играть. Так что считаю, что классный турнир был.

У нас в то время была классная команда. Не считаю, что я там [сделал что-то особенное]. У нас Гусь (Никита Гусев, нападающий сборной России. — Прим. «Чемпионата») в той игре, конечно, финтил. И вообще вся команда… Думаю, если б не гол Гуся в концовке, то и золота олимпийского бы не было. Он нас спас от поражения», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Суперлига».