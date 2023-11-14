Появились фотографии странных красных следов на шее Овечкина во время матча НХЛ

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер показала фотографии красных следов на шее капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах. Кроме того, обозревательница прокомментировала их.

«В последних двух матчах два больших красных круга занимали центральное место на шее капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекса Овечкина.

Это не подтверждено, но похоже, что это следы баночной терапии.

Что такое баночная терапия? Это популярный вид альтернативной медицины, к которому обратились несколько спортсменов, чтобы избавиться от болей и других проблем. Хотя научно не доказано, что это работает, несколько пациентов заявили, что увидели эффект.

Фото: Кадр из трансляции матча НХЛ

Фото: Кадр из трансляции матча НХЛ

Процесс приготовления банок включает в себя размещение чашек на спине и поджигание горючей жидкости внутри. Затем кислород сгорает, создавая вакуум, который пришивает чашку к телу. Это приводит к притоку крови к поверхности кожи, из-за чего появляются яркие красные пятна, которые сохраняются три-четыре дня. Помимо решения мышечных проблем и облегчения боли, традиционная китайская медицина также используется для восстановления баланса и потока энергии в организме.

Похоже, это первый раз, когда Овечкина видели со следами от банок. Однако он не первый игрок «Кэпиталз», который попробовал это: вратарь Чарли Линдгрен прошёл баночную терапию, работая с мануальным терапевтом в межсезонье. Хотя это болезненная процедура, Линдгрен сказал, что сразу же поверил в её методы.

В течение прошлого сезона Овечкин сталкивался с травмами верхней и нижней части тела, хотя неясно, повлияли ли эти недуги непосредственно на его спину. У него также был слабый старт в этом сезоне в плане результативности, поэтому неясно, имела ли процедура какое-либо отношение к попыткам выйти из этой ситуации», — говорится в сообщении.