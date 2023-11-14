Защитник «Локомотива» Симашев: «Аризона» поздравила с дебютной шайбой в КХЛ

18-летний защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал свой дебютный гол в КХЛ и рассказал, что «Аризона Койотс», которая задрафтовала игрока, поздравила с первой шайбой в лиге.

«Конечно, это был долгожданный гол. Долго не мог забить, хотя было очень много моментов. Но забил в Уфе и это важно, гол принёс победу команде. Эмоции были непередаваемые! Кто первым поздравил? Мама (улыбается). Из «Аризоны» написали тренеры по развитию. Также поздравил генеральный менеджер.

Когда был самый реальный шанс забить пораньше? Мог отличиться ещё в своём прошлом дебютном сезоне, в матче 7-6. И в начале этого сезона мог забивать в первой игре с «Торпедо». Просто не реализовывал, а сейчас повезло.

Было ли давление пока не мог забить? Не было такого. Не думал об этом. Команда побеждала, я получал игровое время, играл надёжно, и для меня это было самое важное. Конечно, всегда был атакующим защитником, и когда не набираешь очки – это трудно. Но понимал, что через это надо пройти, и тогда голы и очки придут. И, дай Бог, что в будущем так и будет.

Забил с двух рикошетов от уфимцев — Шарова и Науменкова, сказал им спасибо? Нет, не сказал (улыбается). Да, повезло, но спасибо никому говорить не буду. Мы заслужили игрой такое везение.

Как оценю игру команды на данном отрезке чемпионата и какие у «Локомотива» резервы для усиления игры? Ещё и половину сезона не сыграли, приближаемся к экватору. Был тяжёлый выезд. Не могу как-то оценить игру команды. У нас всегда в голове одно – победа. Это спорт, есть поражения и победы. Сильная команда – это та, которая проходит через всё и всё равно остаётся лидером. А резервы всегда есть, у нас их достаточно, физически мы точно не сбавим», — сказал Симашев в интервью Metaratings.ru.

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