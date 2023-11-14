Двукратный чемпион мира: Панарин — посол России в Нью-Йорке от хоккея

Двукратный чемпион мира, генеральный менеджер «Дизеля» из ВХЛ Михаил Бирюков прокомментировал успешную игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Артемий молодец, можно только порадоваться за него. По его интервью мы видим повзрослевшего парня, мастерюгу. Это звезда НХЛ с большой буквы. Панарин оправдывает те надежды, которые на него возложили в «Нью-Йорк Рейнджерс». Всегда приятно за наших ребят. Панарин – посол России в Нью-Йорке от хоккея. Дай бог, чтобы у Артемия не было травм, и он дальше нёс знамя нашей страны в этом клубе», — сказал Бирюков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Панарин продлил свою результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» повторил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).