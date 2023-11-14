Буше стал лучшим снайпером «Авангарда» среди легионеров за всю историю клуба

В эти минуты в Омске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимает «Северсталь». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте первой двадцатиминутки американский нападающий омичей Рид Буше сравнял счёт в игре.

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Эта шайба стала для Буше 94-й за «ястребов». По этому показателю 30-летний форвард обошёл Яромира Ягра и стал лучшим снайпером «Авангарда» среди легионеров за всю историю клуба в регулярке и плей-офф.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Буше сыграл 224 матча, в которых забросил 105 шайб и отдал 90 результативных передач, набрав в общей сложности 195 очка.